Şaşmaz Bulvarı'nda Derz Yenileme Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan ve eskiyen yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Şaşmaz Sanayi Bulvarı Köprüsü’nde (Eski köprü-Ümitköy istikametinde) genleşme derzi yenileme çalışması kapsamında 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 00.01’den itibaren yolu 9 gün süreyle trafiğe kapatacak. Çalışmalar kapsamında trafik karşı şeritten kontrollü olarak sağlanacak.





Ankara Büyükşehir Belediyesi, can güvenliğini önceleyerek merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde başlattığı derz yenileme çalışmalarına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Şaşmaz Sanayi Bulvarı Köprüsü’nde (Eski köprü-Ümitköy istikametinde) 7 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla genleşme derzi yenileme çalışması başlatacak.

9 GÜN SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILACAK KÖPRÜDE TRAFİK KARŞI ŞERİTTEN SAĞLANACAK

Şaşmaz Sanayi Bulvarı Köprüsü üzerinde 7 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den itibaren başlayacak genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle yol 9 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmayı daha önceden sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak vatandaşları bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafiğe kapatılacak noktadaki geçişleri ise karşı şeritten kontrollü olarak sağlayacak.



