Satı Kadın memleketi Kahramankazan'da anıldı

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan, Kahramankazan’da anıldı.

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Satı Kadın’ı anma programına Satı Kadın’ın ailesi, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın’ın anıt mezarında Kuran-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinin bahçesinde Satı Kadın’ın hayatı anlatılarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişine ilişkin bilgiler verildi. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Kahramankazan Belediyesi Satı Kadın Müzesi Evi’ni gezdi.

Satı Kadın’ın kızına ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu anlamlı günde Satı Kadın’ın hayattaki tek çocuğu olan kızı Bediha Emre’yi evinde ziyaret etti. Oğuz elini öptüğü Bediha Teyze’den hayır duası aldı. Oğuz ziyarette Bediha Teyze’ye annesi Satı Kadın’ın tablosu ile Türk bayrağı hediye etti. Annesi Satı Kadın vefat ettiğinde 23 yaşında olan Bediha Teyze, Oğuz’a annesi ile ilgili anılarını anlattı.

Satı Kadın Kültür Evi müjdesi

Başkan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin önemine değinerek, bu kapsamda Satı Kadın’ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun söyledi. Oğuz, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan’ın ve Türkiye’nin gururu olan Satı Kadın’ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan mahalle kültür evlerinden ilkine de Satı Kadın’ın ismini vereceğiz” diye konuştu.

Satı Kadın kimdir?

Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır.

