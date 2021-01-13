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Satılık 2006 model Volvo S40

Ankara’da 2006 model Volvo S40 marka otomobil Basın İlan Kurumu üzerinden satışa çıkartıldı.
Satılık 2006 model Volvo S40

2006 Model 06AVA17 Plakalı Volvo S40 marka otomobil 110.000,00 TL’ye  Basın İlan Kurumu üzerinden satışa çıkartıldı. D4164T0007315 Motor No'lu , YV1MS763262193034 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Siyah renkli, ruhsatı mecvut, araç çalışır durumda değil. Motor kapağı ve  vitesi yok. muhtelif yerlerinde çizikler var. Kilometresi tebit edilemedi.

İhale Tarihi : 02/02/2021 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.

İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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