Satılık 2006 model Volvo S40

2006 Model 06AVA17 Plakalı Volvo S40 marka otomobil 110.000,00 TL’ye Basın İlan Kurumu üzerinden satışa çıkartıldı. D4164T0007315 Motor No'lu , YV1MS763262193034 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Siyah renkli, ruhsatı mecvut, araç çalışır durumda değil. Motor kapağı ve vitesi yok. muhtelif yerlerinde çizikler var. Kilometresi tebit edilemedi.
İhale Tarihi : 02/02/2021 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
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