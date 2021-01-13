Satılık 2011 model Toyota

Ankara’da 2011 model 06 DG 3402 Toyota otomobil 62.800,00 TL’ye satışa çıkartıldı. 1ND1166595 Motor No'lu , JTNBC56E30J025447 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Önden çekişli , Motor Gücü 90HP ,Gri renkli , Kilometresi bilinmiyor.
Tramer kaydında geçmiş dönemlere ait 04.08.2011 tarihli ve 583,00 TL hasar tutarlı, 16.07.2011 tarihli ve 4.174,00 TL hasar tutarlı iki kazaya karışmıştır.
İhale Tarihi : 11/02/2021 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
İhale Yeri : BEYPAZARI NALLIHAN YOLU 3.KM ELMAS YEDİEMİN OTOPARKI
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