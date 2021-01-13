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Satılık 2011 model Toyota

Ankara’da 2011 model Toyota otomobil 06 DG 3402 plakalı araç satılık.
Satılık 2011 model Toyota

Ankara’da 2011 model 06 DG 3402 Toyota otomobil 62.800,00 TL’ye satışa çıkartıldı. 1ND1166595 Motor No'lu , JTNBC56E30J025447 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Önden çekişli , Motor Gücü 90HP ,Gri renkli , Kilometresi bilinmiyor.

Tramer kaydında geçmiş dönemlere ait 04.08.2011 tarihli ve 583,00 TL hasar tutarlı, 16.07.2011 tarihli ve 4.174,00 TL hasar tutarlı iki kazaya karışmıştır.

İhale Tarihi : 11/02/2021 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.

İhale Yeri : BEYPAZARI NALLIHAN YOLU 3.KM ELMAS YEDİEMİN OTOPARKI

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