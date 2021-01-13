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Satılık 2016 model Renault Clio 

Ankara’da Renault Cilo marka 06DYS89 Plakalı 2016 model otomobil satışa çıkartıldı.
Satılık 2016 model Renault Clio 

2016 model Renault Cilo 06DYS89 Plakalı otomobil 80.000,00 TL’ye satışa çıkartıldı. K9KD609R032422 Motor No'lu , VF15RTL0E57078398 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz ,  Aracın sağ kapısı üzerinde derin 3-4 çizik vardır.. Aracın bagaj kapısı değişmiş, kaporta genel olarak iyi durumda, aracın koltuk ve döşemeleri iyi durumda, motorda hafif yağ kaçağı bulunduğu tespit vardır. 

1.İhale Tarihi : 01/02/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri : 2 No'lu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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