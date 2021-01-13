Satılık 2016 model Renault Clio 

2016 model Renault Cilo 06DYS89 Plakalı otomobil 80.000,00 TL’ye satışa çıkartıldı. K9KD609R032422 Motor No'lu , VF15RTL0E57078398 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Beyaz , Aracın sağ kapısı üzerinde derin 3-4 çizik vardır.. Aracın bagaj kapısı değişmiş, kaporta genel olarak iyi durumda, aracın koltuk ve döşemeleri iyi durumda, motorda hafif yağ kaçağı bulunduğu tespit vardır.
1.İhale Tarihi : 01/02/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : 2 No'lu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
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