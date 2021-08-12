Satış Fiyatlarına Ayar Çekilmeli

2021 Türkiyesi'nde ev fiyatına otomobil, otomobil fiyatına da kira ödenir duruma gelindi.

Emlak sektöründe de otomotiv sektöründe de fahiş fiyatlar yok artık dedirtiyor.

Asgari ücretli çalışan bir bireyin ev veya araba hayali var ancak, hangi para ile alabilir merak konusu.

Bu durumda bankalar tek seçenek ancak faiz oranları bir hayli yüksek. Ki zaten artık faizin helali, haramı bir yana dursun borçlu sayısı da bir hayli arttı.

Ama denetlemeler yok gibi görünüyor. İnternette yayınlanan ev, otomobil veya çeşitli diğer ilanlara baktığımda herkes altın satıyor.

Çünkü herkesin malı kendine değerli. Sonra piyasa al sat yapan değerli arkadaşlar yüzünden artıyor diyorlar. Suç ne alıcının ne de satıcının.

Suçu burada tek kişiye de atamayız, çok kişiye de atamayız. Paranın adı var kendi yok deniyor ancak bereketi de yok.

Bugün yaşadığım ilçe Sincan'dan örnek vereyim; Sincan'da kiralar 700 TL'ye yükseldi ve en düşük fiyat bu istisnalar hariç.

Satılık daireler yapısız haliyle 150 bin TL 2+1 ve 3+1 düzende. Otomobil fiyatları da buna benzer şekilde arttı.

Satıcıya sorunca, para lazım oluyor. Alıcıya sorunca da satıcı yüksekten uçmuş oluyor.

Bir ara haberi çıkmıştı denetimler sıklaştırılacak fahiş fiyatlar olmayacak düzenleme yapılacak denildi.

2021 yılı son çeyreğine doğru ilerlediğimiz şu günlerde denetimlerin yapılmadığı aşikar. Böyle nereye kadar gider bilmiyorum ama ne kiralık, ne satılık ne de başka bir şekilde malvarlığı sahibi olmak artık çok ama çok zor...

