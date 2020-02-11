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Satışlar arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sabah bir kaşık içtiğini söylemesi üzerine, dut pekmezi ve ondan yapılan Erzurum kömesinin satışlarında artış yaşanıyor.
Satışlar arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" açıklamalarının ardından Erzurum kömesi ve dut pekmezinin satışlarında artma yaşandı. Konu hakkında gazetemize konuşan uzun yıllardır köme satışı yapan Ahmet Yalçın, “Köme dut pekmezinden yapılıyor. İçerisinde sadece ceviz var. Tamamen doğal. Son günlerde satışlarımız arttı. Çok popüler oldu. Her derde deva ” dedi.

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CEVİZLİ SUCUK DEĞİL ERZURUM KÖMESİ
Konu hakkında gazetemize bilgi veren ve uzun yıllardır dut pekmezi ve köme satan Ahmet Yalçın şu ifadeleri kullandı, “İnsanlarımızın birçoğu bunu cevizli sucuk diye bilir. Ama biz köme diyoruz. Erzurum’da yapılıyor. İmalatı bize aittir. Dut pekmezinden yapılmadır. Glikoz, şeker vb. hiçbir katkı maddesi yoktur. Tamamiyle doğaldır. Kaliteli olması için yoğun yaş dut pekmezinden yaparız. Cevizlilerimiz yerli cevizdir. Kesinlikle ithal ceviz kullanmıyoruz.

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ENERJİ DEPOSU

“Enerji deposudur. Enerji verir. Özellikle havaların soğuk gittiği bu aylarda herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Hastalıktan korur. Dut pekmezi ya da köme ikiside aynıdır. Birinde içiyorsunuz, diğerinde yiyorsunuz. Soğuk havalarda üşüyenler için birebirdir. İnsanı dinç ve sıcak tutar. Kansızlık probleminin çözümü için son derece etkilidir. Hücre oluşumunu ve yenilenmesini destekler, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.”

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CUMHURBAŞKANI DAHİ TÜKETİYOR

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Erzurum’un dut pekmezini yiyorum diye belirtti. Her derde şifadır. Tamamen katkısızdır. Bol cevizlidir. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra satışlarda artış yaşandı. Çünkü sağlığa birçok faydası bulunuyor. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, her sabah tüketmeleri. Köme olarak ya da pekmez olarak tüketmeleri fark etmez. İkiside aynıdır. Kilosunu 50 liradan satıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna gezisi sonrası gazetecilerin, korona virüsüne karşı bir önleminiz var mı sorusuna özel bir tedbirinin olmadığını belirterek,  "Ama benim bir tavsiyem var. Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" ifadelerini kullanmıştı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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