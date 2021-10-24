  • BIST 1.479,930
  • Altın 562,20
  • Dolar 9.7545
  • Euro 11.3429
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Satranç Kursuna Yoğun İlgi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde satranç kursları başladı. Altındağlı gençler satranç kursuna büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin Altındağlı genç, satranç kursuna kayıt oldu. 
Satranç Kursuna Yoğun İlgi

Altındağ’ın zeka küpleri iş başında… Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanattan spora, hobi kurslarından okula destek kurslarına kadar pek çok alanda kurslara katılan gençler için satranç kursu da açıldı. Yaklaşık bin Altındağlı genç, satranç kursuna yazıldı. 

satranc-1.jpg

“SATRANÇ OYNAYAN ÇOCUKLAR HAYATTA DA BAŞARILI OLUR”

Altındağlı çocukların ve gençlerin kendilerini her alanda geliştirmek için çok istekli ve hevesli olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Satranç kursuna gösterdikleri büyük ilgi bizi çok mutlu etti. Satranç oynayan çocukların derslerindeki başarıları da büyük ölçüde artar. Satranç oynayan çocuk matematik, fizik gibi derslerde daha başarılı olur. Çünkü satranç zeka geliştirir. Çocukların dikkatlerini daha iyi toplamalarını ve konsantrasyonlarını sağlar. Ayrıca sorumluluk duygularını geliştirir. Satranç oynayan çocuklar teknikleri kavrar ve taktikleri öğrenirlerse, hayatta da daha başarılı olurlar. Çünkü satranç sayesinde adımlarını düşünerek atmayı, kendilerini korumayı ve hamle yapmayı öğrenirler. Bu bilgiler hayatta hepsinin çok işine yarar” dedi. 

Altındağlı çocuklara ve gençlere çok güvendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Çocuklarımız ileride satranç oynamayı ilerletip, daha profesyonel turnuvalara katılacak düzeye geldiklerinde, bu merkezlerin birinden mutlaka bir şampiyon çıkacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteler Temizlendi 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
  • Emekliler Doğa Yürüyüşüne Çıktı25 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
  • Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü25 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
  • Beltek Eğitim Kurslarına Yoğun İlgi25 Ekim 2021 Pazartesi 00:02
  • AKK Başkanı Yılmaz'a Avrasya Hizmet Ödülü25 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
  • Mamak'ta Mevlid-i Nebi Kutlandı23 Ekim 2021 Cumartesi 13:06
  • Can dostlar unutulmadı23 Ekim 2021 Cumartesi 12:00
  • Geri dönüşüm için örnek tesis23 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • Yenimahalle’de çifte tören23 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Başkan Yavaş'tan Sosyal Tesis Sözü23 Ekim 2021 Cumartesi 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti