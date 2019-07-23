Satranç sınavda başarı getiriyor

Gökyay Vakfı Satranç Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Yazıcı, “Kendi çocuğumda satranç oynuyor. Sabrı, strateji, zaman yönetimini öğreniyor. Sınavda Türkçe paragraf sorularını artık daha iyi yapıyor” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi müsabakaları Pazar günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı. Müsabakalar öncesi Başkent’i temsil eden Gökyay Vakfı Spor Kulübü ve Ankara Demirspor Kulübü yönetici ve takım hocaları gazetemizin sorularını yanıtladı. Gökyay Vakfı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Yazıcı bu yıl ilk kez turnuvaya katıldıklarını ve hedeflerinin iyi mücadele ederek Başkent’i Satranç’ın Süper Lig’inde temsil etmek olduğunu söyledi. Türkiye Satranç 1 ve 2’inci Lig’inde bu ikim takım dışında DSİ ve Genç Akademisyenler olmak üzere toplamda Başkent’in 4 temsilcisi bulunuyor.

11 KİŞİLİK GENÇ BİR TAKIMIZ

Takım kurma fikrinin kendinin çıktığını belirten ve bu yılın başında kurulmuş yeni ve genç bir takım olduklarını ifade eden Yazıcı, “Bu yıl kurulmuş bir takım olduklarını bilgisini veren Yazıcı, “11 kişilik genç bir takımız. Çocuklarımız 2000 doğumlular. Bu yılın başında şubat ayında kurulduk. Bu yıl Süper Lig’e çıkma iddiasıyla buraya mücadeleye geldik, şu an 1’inci ligdeyiz. Ankara’nın 1’inci Lig’de 4 takımı var Gökyay Vakfı, Ankara Demirspor, DSİ ve Genç Akademisyenler. Maalesef Süper Lig’de mücadele eden takımımız yok bizim de hedefimiz o yönde” diye konuştu.

BAŞKENT’İN SATRANÇ MÜSABAKA SALONUNA İHTİYACI VAR

Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve Ankara Demirspor Satranç Takımı çalıştırıcısı Engin Güleç de Başkent’te salon eksikliğine dikkat çekerek, “Şu an inanılmaz güzel ve büyük bir salonda bulunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum Başkent’te şehrimize yakışır bir satranç müsabakaları düzenlenecek büyük bir salonumuz yok. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden bu konuda destek bekliyoruz. En son oynadığımız salon 19 Mayıs Stadı’nda bir yemekhane. Orada da ses ve ortamın sürekli değiştirilmesi zorluğu var. Ayrıca burada mücadele verecek olan başta Ankara takımlarımız olmak üzere tüm çocuklara başarılar dilerim.

SABRI ÖĞRENİYOR

Bir veli gözüyle çocuğunun satranç oynamasının derslerinde ve hayatında olumlu yönde etkiler bıraktığını söyleyen Yazıcı şunları sıraladı:

“Satrançta başta sabrı öğreniyor. Daha sonra yenilmeyi öğreniyor. Yenilmenin, kaybetmenin olgunluğuna erişiyor. Aynı anda birçok noktaya bakarak onların yerini ezberlemeyi öğreniyor. Yani görsel hafızayla matematiksel hafızayı geliştiriyor. Hayatta da karşısına çıkacak birden çok sorunla aynı anda mücadeleyi öğreniyor.”

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDA DOĞRULARI ARTTI

“Türkçe sorularında paragrafları bütünü gördüğü için aynı anda okuyabiliyor. Paragraf sorularında hata yapmamaya başladı. Normalde sayısal ağırlıklı bir çocuk. Satranç maçları 6 saate kadar varabiliyor. Bu da sınavlarına büyük katkı demek. Strateji geliştirebiliyor, sınavda zaman yönetimini öğreniyor, karar vermeyi ve mücadele etmeyi öğreniyor. “

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOLEKSİYONU HAMAMÖNÜ’NDE

Aynı zamanda Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Yazıcı Hamamönü’nde bulunan satranç müzesinin Guinness rekorlu dünyanın en büyüğü olduğunu belirterek satranç meraklılarını müzeye davet etti. 1971 yılında hayırsever Akın Gökyay’ın İtalya’dan aldığı bir takım satrançla başlayarak bugünlere getirdiği bilgisini veren Yazıcı, müzede Ankara’yı anlatan bir satranç takımının da sergilendiğini söyledi.

Erkal Erdoğan/ HABERVAKTİM-

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