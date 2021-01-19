Satrançta hedef 1 milyon lisanslı sporcu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Hedefimiz öncelikle 5 milyon ortaokul öğrencisine ulaşmak, ardından Türkiye’de ki her bireyin satranç sporunu yaşam tarzı olarak benimseyerek tüm hayatına yaymasını sağlamak." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "2021 yılında çıtamızı daha da yükselterek, 5 milyon ortaokul öğrencisine ve 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaşmak istiyoruz."dedi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde TSF'nin en etkin federasyonlardan biri olduğunu, 2021 yılında bu etkinliğin turnuvalarla, şampiyonlarla ve çevrim içi faaliyetlerle ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Satrancın ortaokullarda seçmeli ders olmasının ardından eğitim dünyasına yönelik faaliyetlerine ağırlık verileceğini aktaran Tulay, "Yeni normalde salgın koşullarına göre yüz yüze ve dijital dünyada 2021 yılında çıtamızı daha da yükselterek, 5 milyon ortaokul öğrencisine ve 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaşmak istiyoruz."diye konuştu.

2020 yılında salgının olumsuz koşullarına rağmen, Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler, kampanyalar ve turnuvalar düzenlendiğini vurgulayan Tulay, "Milyonları satranç sporu ile buluşturduk. 2021 yılına ortaokullarda satranç branşının seçmeli ders olarak okutulması müjdesi ile başladık. Okul öncesinde ve ilköğretimlerde de satranç sporunu gerçekleştirdiğimiz projeler ile yaygınlaştırmıştık. Hedefimiz öncelikle 5 milyon ortaokul öğrencisine ulaşmak, ardından Türkiye’de ki her bireyin satranç sporunu yaşam tarzı olarak benimseyerek tüm hayatına yaymasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"TSF 2021 yılına hazır"

2021 yılı için etkinlik takviminin oluşturulduğunu dile getiren Tulay şunları kaydetti:

"Ligleri temmuz ayında, yaş gruplarını haziran ayında düzenlemeyi planlıyoruz, salgın koşullarına göre Avrupa Yaş Gruplarını, 2021 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nı, 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nı, 2021 Türkiye Gençler Şampiyonası’nı, 2021 Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nı, 2021 Türkiye Okul Sporları Yarışmalarını, 2021 Türkiye Üniversiteler Satranç Şampiyonası’nı, 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası’nı ve etkinlik takviminde yer alan birçok faaliyet hayata geçirilecek."

Salgının durumuna göre yüz yüze ve çevrim içi etkinlikler için hazır olduklarını söyleyen Tulay, şöyle devam etti:

"2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde büyük zorluklar içinde geçti. TSF olarak Türkiye’nin spordan uzak kalmaması, zor günlerde satranç sporunun birleştirici gücü ile buluşması için mücadele ettik. Kampanyalar, dijital turnuvalar ve etkinliklerimizle satranç sporunu Türk halkı ile buluşturduk. Sporcularımız için dijital kamplar düzenledik, dünyanın güçlü sporcularıyla dijital dünyada özel karşılaşmalar planladık. Hakemlerimiz, antrenörlerimiz için dijital dünyada eğitimler ve sertifika programı gerçekleştirdik. TSF olarak, 2020 yılını aktif geçirdik ve 2021 yılında da çıtamızı yükseltmek istiyoruz."

5 milyonu aşan ortaokul öğrencilerinin tamamımın satranç sporu ile tanışmasını istediklerini hatırlatan Tulay, "Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile ilköğretimden liseye kadar ‘Satranç Sınıfları’ projesiyle 25 binin üzerinde devlet okulumuzu satranç sınıfları ile donattık. Fiziki yeterliliğe sahip, talepte bulunan her devlet okulumuzu satranç sınıfları ile 2021 yılında da buluşturmaya devam edeceğiz. 2021 yılında, bu çerçevede özellikle ortaokullarda çeşitli etkinliklerimiz ve projelerimiz gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.