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Satrançta ilk kez 216 sporcu dijital kampta buluştu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrançta etkinliklere devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'ye genç büyük ustalar kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.
Satrançta ilk kez 216 sporcu dijital kampta buluştu

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 sürecinde bir ilke daha imza atılarak 216 genç sporcunun dijital kampta buluşturulduğu belirtildi. 

'Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nda geleceğin milli satranç takımlarını oluşturacak 7-18 yaş arasındaki altyapı sporcularının bir araya geldiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin her yerinden katılımla 7 Temmuz'da başlayan ve bir hafta boyunca devam eden kampta 24 antrenör gençleri çalıştırdı. Satrancın başarılı büyük ustaları da maç analizleri ile genç sporcuların heyecanını paylaştı. Microsoft Teams programı üzerinden başarı ile gerçekleştirilen dijital kampta sporculara ve ailelerine de seminerler verildi."

Açıklamada Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın da "Satrançta son yıllarda başarılı olmamızın sırrı alt yapıya yaptığımız yatırımdır. Yeni şampiyonlar ve genç büyük ustalar yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Dijital kampımıza katılımdan, gösterilen ilgiden, alt yapı sporcularımızın istek, hırs ve motivasyonlarından mutlu olduk. Çok iyi performans gösterdiler ve her gün saat 14.00'te derse hazırlıkla başladılar." şeklinde görüşleri yer aldı.

Tulay, "Kamp, çalışma saatleri, dinlenme ve yemek araları ile sistematik olarak devam etti. Alt yapı sporcularımızın gelecek için ne kadar azimli olduğunu ortaya çıkaran bu kampta, antrenörlerimizin performansı da çok başarılıydı.Bu kadar komplike bir kampı dijital platformda gerçekleştirmek çok zor bir işti. Başarıyla tamamlamaktan, satranç sporuna ara vermeden devam etmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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