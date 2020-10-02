Savaştepe'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

BALIKESİR’in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Söğütlügözler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Savaştepe ilçesine bağlı Söğütlügözler Mahallesi’nde kızılçam ve meşe ormanlarının bulunduğu bölgede saat 12:50’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Balıkesir İşletme Müdürlüğü Konakpınar ve Savaştepe İşletme Şefliği’nden 8 arazöz, 4 ön müdahale aracı, 1 dozer ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, 500 metrekare alandaki kızılçam ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.