  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, ülke genelinde "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan, kaçak maske" nedenlerinden dolayı soruşturma yürütüldü.
Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında özellikle sosyal medyada yer alan manipülatif haber ve paylaşımlar nedeniyle harekete geçen başsavcılıklar, 314 kişi hakkında işlem yaptı. Bu kişilerden biri tutuklandı.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik rencide edici davranışlarda bulunanları da takibe alan savcılıklar, bu nedenle de 7 kişi hakkında soruşturma yürüttü. Soruşturmalar sonrasında bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 şüpheli serbest bırakıldı. 

Karantina şartlarına uymayanlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda 9 kişi hakkında işlem yapıldı. 

Savcılıklar, Kovid-19 nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma yürüttü. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrole hükmedildi.

Ankara'da 31, İstanbul'da 18 kişiye işlem
Ankara'da bu konular nedeniyle işlem yapılan sayısı 31, İstanbul'da ise 18 oldu. İstanbul'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında ise dava açıldı. 

Böylece, başsavcılıkların ülke genelinde 372 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmalarla karantina şartlarına uymama, rencide davranış, manipülatif haber ve paylaşım, stokçuluk, kaçak maske ile dezenfektan gibi nedenlerden dolayı 3 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, 21 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Diğer şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı, diğerleri hakkında çeşitli kararlar verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı28 Mart 2020 Cumartesi 10:30
  • Meteoroloji'den soğuk ve sağanak yağış uyarısı28 Mart 2020 Cumartesi 10:07
  • "Çocuklar süper taşıyıcı olabilir"28 Mart 2020 Cumartesi 10:05
  • Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365’e yükseldi28 Mart 2020 Cumartesi 09:58
  • THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu28 Mart 2020 Cumartesi 09:57
  • MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi28 Mart 2020 Cumartesi 09:17
  • Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faizler indi28 Mart 2020 Cumartesi 09:14
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'araç muayenesi' genelgesi28 Mart 2020 Cumartesi 09:10
  • 81 ile gönderildi: piknik yapmak, balık tutmak yasak28 Mart 2020 Cumartesi 09:07
  • Görevden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı28 Mart 2020 Cumartesi 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti