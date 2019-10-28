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Savcılıktan kan donduran vahşetle ilgili açıklama

Bolu'da, 2 mahallede, ön ve arka ayakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Hayvanseverler, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Savcılıktan kan donduran vahşetle ilgili açıklama

BOLPATİ Derneği'nce merkeze bağlı Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesik bulunan 2 kedi ölüsünün görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Kedilerin ön ve arka ayakları kesilerek, telef edildiği öne sürüldü. Tepki mesajları yazan dernek üyeleri, kedilere işkence yapan kişi ya da kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi. BOLPATİ Derneği'nce savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki kedinin bacaklarının parçalanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kedilerin, köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece ile 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Beşkavaklar ile Alpagutbey mahallerinde gerçekleşen, patileri kesilmiş, gömülü halde bulunan kedi ölümlerine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde ölen kedilerin vatandaşlar tarafından gömüldükleri bilgisine ulaşılmış, çevrede yapılan kamera araştırması sonucunda kedilerin 4 adet sokak köpeği tarafından kovalandıkları görüntülerden tespit edilmiştir. Ayrıca ölen kediler üzerinde Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan ön inceleme neticesinde, kedilerin ayaklarında herhangi bir kesici delici alet yarasının bulunmadığı, parçalanma sonucu kopmanın gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldığı, bu hususa ilişkin nihai raporun çarşamba günü tanzim edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Yürütülen tahkikat nazara alındığında bu aşamada kedilerin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldükleri değerlendirilmektedir."

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