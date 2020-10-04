Savunma sanatı kursları başlıyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Kick boks - Muay Thai ve Wushu eğitimi verilecek.

Yenimahalle Belediyesi, 18-50 yaş arası kadınlara, olası bir saldırı ve şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri adına öz savunma ve yakın savunma eğitimi vermeye başlıyor.

Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda, kick boks, Muaythai ve Wushu antrenörü Faruk Çelikten eşliğinde, teorik-pratik eğitim içeren savunma sanatı kursu alacak olan ilçe sakinleri, savunma stratejilerini öğrenecek. Kurslara katılmak isteyen Yenimahalleli kadınlar Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’ne ait 0 312 344 88 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Kadına yönelik şiddeti tümüyle reddediyoruz

Kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin her geçen gün bozulduğunu anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Öncelikle kadına yönelik şiddeti tümüyle reddediyoruz. Avrupa'da birçok ülkede yokken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. 100 yıldır ilerleyemediğimiz gibi bir de geri gidiyoruz. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlara yönelik her türlü şiddeti hayatımızdan çıkarmalıyız” dedi.

Yenimahalle Belediyesi olarak şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla ilçede bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiğini de hatırlatan Yaşar “ Keşke savunma sanatı gibi eğitim programlarına kadınlarımızın hiç ihtiyacı olmasaydı. Maalesef günümüz şartlarında bu kurslara da ihtiyaç var. Belediyeler sadece park yapmaz, yol yapmaz, kaldırım yapmaz. Sosyal sorunlara da gereken önemi göstermek, gerekli tedbirleri almak zorundayız” diye konuştu.