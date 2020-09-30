Savunma sanayi ihracatını artıracak iş birliği protokolü

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında savunma sanayi ihracatını artırmayı amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesindeki, SSİ ile SASAD arasında yapılan iş birliği protokolü için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi sektöründe sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birisinin ihracat olduğunu belirterek, ikinci önemli unsurun ise global ölçekteki dünya pazarında çeşitli şirketlerle çalışabilme, onlara iş üretebilme imkanı olduğunu kaydetti. Demir, "Bu iki parametre kendi iç ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde sürdürülebilirliği sağlama açısından çok önemli. Aynı zamanda şu sıralar oturup yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerini konuşmamız, stratejilerini belirlememiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

'SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER'

Demir, SASAD'ın savunma ve havacılık alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, havacılığın savunmada önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Demir, "Havacılık başlığı diğer alanları da kapsadığı için havacılık alanına da özel bir ilgi gösterilmesi ve oradaki kendi iç dinamikleri ve parametreleriyle ilgili olarak özellikle sivil havacılık sektöründe sertifikasyon, kalifikasyon, tasarım otoritesi, imalat otoritesi olma açısından Türkiye’de belirli otoritersel yetkinlikleri oluşturması ve sektörün açılması anlamında SASAD’ın teşebbüste bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu SSİ’yi nasıl ilgilendirir? İhracat pazarında da havacılıkta oluşan etkinlikler, yetenekler ihracat pazarımızı etkileyecektir. Rakamlara bakıldığında savunma ve havacılık sanayiinde önemli gelişmeler görülüyor. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. İnşallah özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün tekrar oturulup yeni ihracat stratejileri ve metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara her yönüyle destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz vardır. Kolları sıvayıp, bu meseleyi lafta bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

YENİ PAZARLAR BULUNARAK İHRACAT ARTIRILACAK

Konuşmaların ardından SSİ Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bularak veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, savunma sanayi ihracatını artırmayı amaçlayan protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak. İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak. SSI ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek. SASAD tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen komitelere, SSI tarafından üye verilecek ve toplantılar ile komite çalışmalarına aktif katılım sağlanacak ayrıca SASAD tarafından kurulan 'ihracat ve tanıtım' komitesi, SSI başkanlığında yeniden oluşturulacak.