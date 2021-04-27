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Savunma sanayi projelerini yabancı firmalara aktaranlara operasyon: 6 gözaltı

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edilen ve haklarında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
Savunma sanayi projelerini yabancı firmalara aktaranlara operasyon: 6 gözaltı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ocakta başlatılan operasyon kapsamında, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ve askeri casusluk" suçlarından, 2'si emekli albay, 1'i emekli astsubay, 1'i sivil 4 kişi yakalanmıştı.

Yakalanan kişilerde ele geçen dijital veriler, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerince incelendi.

Elde edilen veriler ve mesaj trafiklerini tek tek ele alan özel ekip, "çok gizli" olduğu değerlendirilen çok sayıda mesajlaşmayı deşifre etti.

Stratejik bilgilerin gizlilik derecesinin tespiti için komisyon kuruldu
Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesini tespit etmek üzere TEM Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesinde bir komisyon kuruldu. Komisyon, "devletin gizli kalması gereken bilgilerinin zanlılar tarafından yabancı menşeli şirketlere aktarıldığını" teyit etti.

Ocak ayında yakalanan zanlıların ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda genişletilen delillendirme çalışmaları sonrası operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı, 1'i emekli albay, 1'i muvazzaf albay, 1'i muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf binbaşı, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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