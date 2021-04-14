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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çalışmalarımızı hızlandırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çalışmalarımızı hızlandırıyoruz

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçtiklerini belirtti.

Buna en iyi örneklerden birisinin de ASELSAN tarafından üretimini başlattıkları İHA kamerası "CATS" olduğunu ifade eden Demir, bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkeye bağlılığının kalmadığını kaydetti.

Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma sanayimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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