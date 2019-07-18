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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması: Her türlü opsiyon masada

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak'' dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması: Her türlü opsiyon masada

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasının bir açıklama yaptı. Demir, şunları söyledi;

ANLAŞMADA YERİ OLMAYAN BİR KARAR

"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.

ÇIKARMA DEĞİL ASKIYA ALMA KELİMESİ KULLANILIYOR

Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.

TÜRKİYE ZORUNLU OLMADIKÇA YABANCI EKİPMAN ALMAYACAK

Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır.

HER TÜRLÜ OPSİYON MASADA

Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."

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