  • BIST 1.425,900
  • Altın 484,06
  • Dolar 8,4530
  • Euro 9,9400
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 13 °C
»

Savunma sanayii projelerini özel firmalara sızdıran çeteye dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı özel firmalara sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanırken, 11 kişi hakkında dava açıldı.
Savunma sanayii projelerini özel firmalara sızdıran çeteye dava

SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Denizci 3 albay, 2 yüzbaşı, SSB eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, 1 proje müdürü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) 2 çalışanı hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 binbaşı hakkında 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 11 kişi hakkında dava açıldı.

160920211250197039878.jpg

'İHA VE SİHA BİLGİLERİNİ FİRMA YÖNETİCİLERİNE AKTARDILAR'

İddianamede, SSB'de eski proje müdürü olan sanık Yusuf Hakan Özbilgin'in, SSB'nin projeleri ve yapılacak ihalelerle ilgili bilgiler ile İHA ve SİHA'larla ilgili bilgileri firma yöneticilerine aktardığı kaydedildi. Özbilgin'in ayrıca ASELSAN, TUSAŞ, kuvvet komutanlıkları gibi çok sayıda kurumun projelerine ilişkin bilgileri de firmalara aktarıp maddi menfaat elde ettiği belirtildi. SİHA ve İHA'ların yanı sıra helikopter, gemi ve silah sistemleri projelerine ait ihale bilgilerini de firmalara sızdırdığının tespit edildiği aktarılan iddianamede; sanık Özbilgin’in firma sahibi sanık Mustafa Sırrı Akın ve firma çalışanı Emre Özlük ile yaptığı konuşmalara ait dökümler de yer aldı. Ayrıca sanık Özbilgin’den ele geçirilen yüklü miktarda para ile banka hesaplarındaki hareketliliğe de dikkat çekildi. Sanığın bu parayı işlediği iddia edilen suç karşılığında elde ettiği değerlendirmesi yapıldı.  
HELİKOPTER BİLGİLERİNİ ÖZEL FİRMAYA AKTARDI

İddianamede, sanıklardan eski Albay Murat Ali Çömez’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Dairesi Başkan Vekili olduğu belirtilerek, elindeki imkanları kullanarak, özel gizlilik derecesi bulunan projeler hakkındaki bilgilere ulaştığı aktarıldı. Çömez’in bu şekilde Deniz Kuvvetleri’ndeki helikopter tedarik planlamaları ve mevcut helikopterler ile ilgili detaylı bilgiyi, envanterde bulunan AQS-18A sonar sistemlerinin modernizesine ilişkin bilgiyi, helikopter projelerinin hangi ülkelerce yürütüldüğü ve taarruz helikopterlerinin nereye konuşlandırılacağı bilgisini AKTEM firması yetkilisi sanık Emre Özlük'e aktardığı belirtildi. Sanık Çömez’in, Emre Özlük’le sık sık görüştükleri ayrıca Çömez’in gayriahlaki cinsel eğilimleri bulunduğu, yapılan teknik takipte pedofili eğilimlerinin tespit edildiği aktarıldı.

YAZIŞMALAR İDDİANAMEDE

İddianamede, sanıklar arasındaki iletişim tespit tutanakları ile suçlamalara yönelik 'WhatsApp' ve e-posta yazışmaları ile sanıklar Yusuf Hakan Özbilgin ve Emre Özlük’ün görüştükleri anlara ait fotoğraflar da delil olarak yer aldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE YARGILANACAKLAR

Sanıklar Aydın Demir, Cemal Evci, Çağlar Yeşildağ, Emre Özlük, Faruk Baytürk, Murat Ali Çömez, Mustafa Sırrı Akın, Yiğit Saç ve Yusuf Hakan Özbilgin ‘zincirleme olarak devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 35'er, sanıklar İbrahim Altın ve Murat Darendeli ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başına silah dayayıp, teslim olmamak için direndi16 Eylül 2021 Perşembe 09:42
  • Kendilerini murçla yaralayan 9 yıldır tutuklu oğulları için beraat istediler15 Eylül 2021 Çarşamba 18:41
  • Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp satarken yakalandı15 Eylül 2021 Çarşamba 18:40
  • Otel basıp iki kişiyi yaralayan kardeşler tutuklandı15 Eylül 2021 Çarşamba 18:35
  • Fünyeyle patlatılan çantadan pikap çıktı15 Eylül 2021 Çarşamba 17:38
  • Antalya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:18
  • Kapıkule'de gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor15 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
  • Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:21
  • Evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu14 Eylül 2021 Salı 23:17
  • 'Dayak Yedim' ihbarı yaptı, evinde annesinin cesedi bulundu14 Eylül 2021 Salı 22:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti