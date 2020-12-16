Savunma sanayindeki atılımlardan "Rahatsızlar"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD’nin yaptırım kararı almasını esefle kınadıklarını belirterek, “Bu karar, Türkiye’nin son dönemlerde savunma sanayi alanında yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Esefle kınıyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “ABD Hazine Bakanlığınca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kurum Başkanı İsmail Demir ve üç çalışanına yaptırım kararı almasını esefle kınıyoruz. Dost ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan bu kararı reddediyoruz” dedi. Arslan, “Bu karar, Türkiye’nin son dönemlerde savunma sanayi alanında yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

RAHATSIZLIĞIN AÇIK GÖSTERGESİ

Söz konusu kararın, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürümenin gerektiğini bir kez daha göstermiş olduğunu kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, hamlelere ulaşma hedefinden vazgeçmemelidir. Bu karar; Türkiye’nin son dönemlerde savunma sanayi alanında yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir.”

BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

“Söz konusu karar, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürümemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan, ‘Bağımsız Savunma Sanayi’ hedefinden vazgeçmemelidir. Ülkemizin, istediği savunma sistemini kullanması, egemenlik hakkımızın korunmasıdır.”

“Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekâtları yürütebilmesini, savunma sanayinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur.”

AMBARGOLARLA YILDIRAMAZLAR

Hak-İş Konfederasyonu olarak ABD’nin tek taraflı olarak almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Arslan, “Türkiye, ambargolarla, yaptırımlarla yıldırabilecek bir ülke değildir. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine de ittifak anlayışına da aykırıdır. ABD bu yanlıştan bir an önce dönmelidir.”

DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

“ABD, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeli ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmelidir. NATO Müttefiki olan Türkiye ve ABD, dostluk ve müttefiklik ruhuna uygun olarak varsa sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla ele almalıdır. ABD, Türkiye ile stratejik ortaklık anlayışına uygun olarak ekonomik, sosyal ve uluslararası işbirliği modelini güçlendirecek adımlara yönelmelidir” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA