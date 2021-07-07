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“Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”

'Geleceğin Sektörleri' konulu konferansta konuşan ekonomist Önder Tavukçuoğlu, savunma, siber güvenlik, sağlık, tarım ve gıda gibi sektörlerin yerli olması gerektiğini vurgulayarak, “Devletler için bu değişmez kuraldır” dedi.
“Savunma ve siber güvenlik sektörü yerli olmalı”

Girişim Kulübü tarafından düzenlenen “Geleceğin Sektörleri” konulu konferansta konuşan ekonomist Önder Tavukçuoğlu, yazılım, siber güvenlik, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, yapay zeka, veri depolama alanları gibi sektörlerin hızlı büyüyebileceğini ifade etti. Konferansta, 1950’li yıllarda başlayan ve ardından 90’lı yıllarda hızlı bir gelişme yakalayan otomotiv, beyaz eşya, bilgisayar, mobil telefon gibi sektörlerin yerini yazılım, siber güvenlik, elektrikli araç, yeşil enerji, e-ticaret sektörlerinin aldığına dikkat çekildi.

5G TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İÇİN DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLACAK

Ekonomist Tavukçuoğlu, “5G, teknoloji sektörü için yeni bir değişimin başlangıcı olacak. Yazılım, siber güvenlik, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, yapay zeka, veri depolama alanları çok daha hızlı büyüyecek” diye konuştu.

5G’nin teknoloji ve yazılım sektörü için elektriğin icadı gibi önemli ve her sektörü etkileyen bir konu olduğuna vurgu yapan Tavukçuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu her sektörü etkileyecek bir konu. Her zaman söylüyorum bazı şeyler zorunlu olarak büyümeye devam edecek. Piyasa düşer çıkar ancak bazı sektörler aradaki farkı hızlı kapatır. Yıllar önce nasıl otomotiv, beyaz eşya, bilgisayar, mobil telefon gibi sektörler hızlı büyüdüyse ve dönüşüme girdiyse şimdi de yazılım, siber güvenlik, elektrikli araç, yeşil enerji, e-ticaret, tarım, gıda ve madencilik hızlı büyüyecek ve dönüşüm geçirecektir.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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