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Sayı giderek artıyor: 830 bini kişi evinden oldu

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerin yoğun bombardımanlarından kaçan siviller, Türkiye sınırına yakın bölgelere göçünü sürdürüyor.
Sayı giderek artıyor: 830 bini kişi evinden oldu

Esad rejimi ve destekçilerin özellikle İdlib kenti ve kırsalına yönelik saldırıları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan yoğun saldırılar nedeniyle siviller yıllardır yaşadıkları evlerini, ekip biçtikleri arazilerini terk etmek zorunda kalıyor. Saldırılar, bombardıman ve ölümden kaçışların sürdüğü İdlib kentinden göç ederek güvenli bölge olan Türkiye sınırına yakın alanlara göç ederek, canlarını kurtaranların sayısı son günlerde gelenlerle birlikte 830 bini buldu. Güvenlik kaynakları göç edenlerin sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağı uyarısında bulundu.

GÜVENLİ BÖLGEDE YAŞAM MÜCADELESİ

Saldırılar nedeniyle göç edenler, sığındıkları Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor. Ancak, sınıra yakın alanlarda yer kalmadığı için birçoğu, zeytin ağaçları altında, kurdukları derme çatma çadırlarda yokluk içinde de olsa yaşama tutunmaya çalışıyor. Bir kısmı ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerini tercih ediyor.

KOYUNLARINI DA ALIYORLAR

Saldırılardan kaçan siviller, göç ederken yanlarına alabildikleri kadar eşyaları, bulabildikleri araçlara yükleyerek yola çıkıyorlar. Kışın soğuk hava şartlarında göç eden ailelerden bazılarının ise yanlarına tavuk ve koyunlarını da aldıkları görüldü.

ÇOCUKLARA OLUMSUZ YANSIYOR

Göç, en çok çocukları olumsuz etkiliyor. Savaşın acımasızlığını henüz anlamlandıramayan çocuklar ise her türlü olumsuzluğa rağmen kendilerini bir oyun alanı içerisinde buluyor. Bazı çocuklar, buldukları bisikletlerle gezip, olumsuzluklara rağmen eğlenmeye çalışıyor.

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