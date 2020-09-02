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Sayıları artıyor

Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro istasyonlarına kurulan “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları”nın sayısını artırarak, Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik Parkı ve Mavi Göl’de de açtı. 
Sayıları artıyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman açılan yeni bebek bakım ve emzirme odaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“25 Kasım’da metro altlarında açmış olduğumuz dört bebek odasına ilaveten park ve bahçelerimizde de bugünden itibaren Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik Parkı ve Mavi Göl’de Bebek Bakım Odası’nı faaliyete geçirmiş oluyoruz. Daha önce yapılan anketler doğrultusunda Ankaralı kadınlar Mansur Başkanımızdan en çok bebek ve emzirme odası istemişlerdi. Biz de bu sayede kadınlarımızın taleplerini yerine getirmiş bulunuyoruz. Emziren başkentli kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun.’’

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Uygulamayı beğendiğini dile  getiren anne Rahime Gündoğar,  “Dışarıda çocukların bakımı ve emzirmesi çok zor oluyordu. Bebek Bakım Odalarının açılması bizim için çok iyi oldu. Sunulan bu hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz” dedi. 

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