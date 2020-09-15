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Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Sınav başvuruları 22-29 Eylül'de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak'ta yapılacak
Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak'ta yapılacak.

Yazılı sınavı kazananlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinden yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

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