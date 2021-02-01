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Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Sayıştay’a sözleşmeli personel alımı başvurusunda son 2 gün. İşte başvuru şartları:
Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 18 sözleşmeli personel alacak. 

Alımlar sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Sayıştay personel alımı sürecinin detayları haberimizde: 

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  Ek  ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

20 Ocak’ta başlayan başvurular için son tarih 3 Şubat

İlgililer başvuru formuna Sayıştay’ın resmi internet sitesinden ulaşabilirler. 

Detaylar için TIKLAYIN 

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