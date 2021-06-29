Sazla sözle ‘Yürekten Dile’

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara, Türk Halk Müziği’nin güçlü isimleri Nurullah Akçayır ve Gülşen Kutlu’ya ev sahipliği yaptı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından her hafta Cuma günü 18.00 ile 20.00 saatleri arasından yayınlanan ‘Yürekten Dile’ programı Radyo Angara dinleyicilerinden yoğun ilgi gördü. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Nurullah Akçayır’ın üstlendiği programın bu haftaki konuğu usta sanatçı Gülşen Kutlu oldu. Sazlı sözlü türkülerle dolu programda dinleyicilerden gelen istekler de seslendirildi.

“KÜLTÜREL YAYINLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Radyo Angara’da Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan yayınlar yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Radyo Angara’nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.