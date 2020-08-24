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Sazlı sözlü temizlik

Keçiören Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Ümit Özçelik (32) mesai aralarında verdiği sazlı sözlü mini konserlerle Keçiörenli vatandaşın ve esnafın büyük beğenisini topluyor.
Sazlı sözlü temizlik

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 6 yıldır süpürge işçisi olarak çalışan tek çocuk babası Ümit Özçelik, hayatını sokakları süpürerek kazanıyor. Ellinde süpürgesi sırtında sazıyla temizlik yapan Özçelik, mesai aralarında ise Keçiörenlilere türkü ziyafeti yaşatıyor. Saz çalarken bir yandan da türkü söyleyen Özçelik’i esnaflar çok seviyor. 

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“VATANDAŞIMIZLA SEVGİ BAĞI VAR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ümit Özçelik’in başarılı, işini iyi yapan ve disiplinli bir personel olduğu bilgisini verirken diğer yandan da sanatla ilgilenmesini takdirle karşıladıklarını söyledi. Başkan Altınok, “İcra ettiğiniz mesleğinizi sever ve mesleğinize sadakatle yaklaşırsanız hayatınızın diğer alanlarında da mutlu olursunuz. Ümit sokaklarımızın pırıl pırıl olması için büyük bir gayret gösterirken vatandaşımızın da mutluluğuna vesile oluyor. Bu bakımdan işini eğlenceli hale getirmek için mesai aralarında sanatını da icra edebiliyor. Personelimizin vatandaşımızla kurduğu sevgi bağı da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı. 

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