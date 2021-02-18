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'Sazlık alan, hayvan otlatmak ve avcılık için yakıldı' iddiası

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 12 saat sonra söndürülen seraların zarar gördüğü sazlık yangınının, hayvan otlatmak isteyenlerce bölge yeşersin diye ve kuş avcılığı için çıkartıldığı iddia edildi.
'Sazlık alan, hayvan otlatmak ve avcılık için yakıldı' iddiası

Kaş'a bağlı Yeşilköy ve Kınık mahalleleri arasında kalan bataklıktaki sazlıklarda dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Göl mevkii olarak adlandırılan bölgede başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne ait 2 su tankeri, ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle müdahale edilen yangın, 12 saat sonra tamamen söndürüldü.

'HAYVAN OTLATMAK İÇİN YAKILDI' İDDİASI

Yangının sıçradığı boş cam sera kullanılmaz hale geldi. Cam seraya yakın noktadaki 20'ye yakın plastik seranın örtüsü de alevlerin sıcaklığı nedeniyle küçük çaplı zarar gördü. Üreticiler naylon seralarında zarar gören noktaları hızla onarırken bölgede yaşayanlar tarafından yangınla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Kuruyan sazlıkların, yakılarak yeniden yeşermesi için hayvan otlatmak isteyenlerce ve kuş avcılığı için yakıldığı öne sürüldü. Yeşilköy Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Uludağ, yangın nedeniyle vatandaşların büyük korku yaşadığını belirtti. Yangının her yıl aynı dönemde yaşandığını anlatan Uludağ, “Yaklaşık 10 bin dönümlük alan zarar gördü. Burası çok büyük bir sazlık alan. Bu yıl yağış az olunca su birikintisi çok olmadı ve yangın hızla yayıldı. Çeşitli iddialar var. Hayvan otlatmak için yeşersin diye ve avcılık için yakıldığı söyleniyor. Seraları zarar gören vatandaşımız oldu. Umarız sorumlusu hızla tespit edilir" dedi.

Yangına müdahale eden Durmuş Karagöz ise alevleri görünce büyük panik yaşadıklarını, evlere seralara sıçramaması için çok çaba sarf ettiğini söyledi. Karagöz, “Sondajla su çekip itfaiye ekiplerine destek verdim. Hortum topladık, su taşıdık" diye konuştu.

Yangın bölgesinde serası bulunan üretici Durmuş Kolukısa da yangın nedeniyle çok sayıda hayvanın sazlıklar arasında telef olduğunu söyledi. Yangının her yıl aynı dönemde ortaya çıktığını ve bu nedenle bilinçli bir olay olduğunu düşündüğünü söyleyen Kolukısa, “Çok üzüldüm. Bunu yapan insan olamaz. Bu kadar ev, sera, insan ve hayvanların hayatı tehlikeye atılmaz" diye konuştu.

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