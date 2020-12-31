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SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltınadaki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, dün ifade işlemleri için emniyete getirilen, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz ise serbest bırakıldı.

8 şüpheli yurt dışında
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'ini yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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