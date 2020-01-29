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Schengen vizesine zam geldi

Schengen vizesi için istenen ücret, 2 Şubat 2020'den itibaren 80 euroya çıkarıldı.
Schengen vizesine zam geldi

Türkiye, uzun zamandır vizesiz Avrupa hayalleri kuruyordu.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin son dönemde kötüye gitmesi, vizesiz seyahatlerin de önünü tıkadı.

Avrupa ülkelerine gidebilmek için vize almak zorunda olan Türk vatandaşlarına, bir kötü haber daha geldi.

2 ŞUBAT'TAN İTİBAREN 80 EURO

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibarıyla 60 eurodan, 80 euroya yükseltildiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Şubat 2020 tarihi itibarıyla şubelerimiz tarafından 80 euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir"

HAZİRAN AYINDA ONAYLANLANMIŞTI

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak 20 euroluk zammı geçtiğimiz haziran ayında onaylamıştı.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor: Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

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