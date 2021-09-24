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Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, sokaktan geçen şebeke suyu hattında meydana gelen patlamada, sitenin bodrum katında bulunan kapalı otoparktaki 37 araç, sular içinde kaldı.
Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı

Olay, saat 04.00 sıralarında, Musalla Bağları Mahallesi Gazi Ahmet Değerli Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen şebeke suyu hattının patlaması üzerine, sitenin bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan araçlar, sular içinde kaldı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KOSKİ) haber verdi. Bu sırada otoparktaki araçların bazıları, çıkarılırken, artan su seviyesi nedeniyle 37 araç da kaldı. 

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Site yöneticisi Öner Şahin, 37 araç ve 1 motosikletin hasar gördüğünü belirterek, ''Apartman sakinlerimiz durumu fark etmiş, apartman görevlisine ve bana haber verildi sonra KOSKİ ekiplerine haber verdik. Su seviyesi de yükseldi. Şimdi su tahliye ediliyor, bir taraftan da hasar tespit çalışması devam ediyor'' dedi. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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