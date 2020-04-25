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Sebze tohumları ne zaman ekilir? Fideler ne zaman dikilir? Ankara’da en ideal ekim-dikim ne zaman yapılır?

Havaların ısınmaya başlamasıyla sebze tohum ekimi ve fide dikimi yapılmaya başlandı. Peki Ankara’da hangi tohum ne zaman ekilir hangi fide ne zaman dikilir? Ekim ve dikim sırasında nelere dikkat edilmeli tüm merak edilenler haberimizde…
Sebze tohumları ne zaman ekilir? Fideler ne zaman dikilir? Ankara’da en ideal ekim-dikim ne zaman yapılır?

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tarla ve bahçelerde hareketlilik başladı. İçerisinde bulunduğumuz ilkbahar aylarında sebze tohumlarının ekimi ve fidelerin dikimi yapılabiliyor. Bu süreçte hangi tohumun ne zaman ekileceği ve hangi fidenin ne zaman dikileceği merak ediliyor? İnsanlar kendi yetiştireceği ürünlerin doğru ekim ve dikim tarihlerini araştırıyor.

“Ankara’da hangi sebze tohumu ne zaman ekilir?” , “Ankara’da hangi fide ne zaman dikilir?” “Tohum fiyatları ne kadar?”, “Sebze fidesi ne kadar?” bu konulardaki tüm merak edilenler haberimizde.  

Ankara’da mart ayının 15’inden itibaren domates, biber, bezelye, havuç, kabak, dereotu, karnabahar,  patlıcan, salatalık, mısır, maydanoz, roka, pırasa, marul, tere, ıspanak, fasulye gibi sebzelerin tohumu toprakla buluşmaya başladı. Mart ve Nisan aylarının ideal tohum ekim zamanı olarak gösteriliyor. 20 Mayıs’a kadar sebze tohumunun ekimi yapılabiliyor; ancak geç ekilen tohumda verimin bir nebze düştüğü belirtiliyor.  Nisan ve Mayıs aylarında kavun, karpuz tohumları da hazırlanan yerlere dikilebilir. 

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Sebze tohumları ne kadar?

Sebze tohumlarının  fiyatları 3 ila 5 TL arasında değişiyor. Tohumun kalitesine ve cinsine göre de fiyatta farklılık görülebiliyor.

 Sebze fideleri ne zaman dikilir?

Ankara’da 15 Nisan ile birlikte sebze fidesi dikimi yapılmaya başlandı. Geceleri havaların soğuk olmasından dolayı fideleri don vurmaması için Ankara’da sebze fidesi dikimi için en doğru zamanın Mayıs ayının ilk haftası olarak gösteriliyor.  Fideciler, “Geceleri soğuk geçiyor sebze fideleri gece büyür, geceler soğuk olursa bitki gelişmez. Fide ekimi için bu yüzden biraz daha bekleyin” tavsiyesinde bulunuyor.

Fideler günün hangi zaman diliminde ekilmeli?

Akşamüstü dikilen fidenin sabaha kadar suyu rahat alacağı için ertesi gün güneşe dayanıklı olacağı ifade ediliyor. Sebze dikimi sırasında fidenin üzerine çok bastırılmaması sadece toprakla kapatılması öneriliyor.  Taze soğan, maydanoz, fesleğen, tere, roka, dereotu, nane gibi şifalı otların da tohum veya fidelerinin sıkça ekilip dikilebilceği kaydediliyor.

Fidelerin arasında kaçar cm. olmalı?

Marul, kıvırcık, iceberg, mor lahana gibi salata çeşitlerini 30’ar cm. arayla dikebilirsiniz. Domates fideleri cinsine göre 50 cm. ile 1.25 metre aralıklarla dikmek gerekir. Domatesler büyüdükçe aralarına devrilmemesi için sırıkla destek verirseniz hem birbirine karışmaz hem de rahat toplanır. Patlıcan 50 cm. aralıkla, salatalık 1-1.5 metre aralıkla dikebilirsiniz. Salatalıklar çok çabuk mantar olurlar bu yüzden sularken yapraklarına su değmemesine özen gösterirseniz çok iyi olur. Salatalık fidelerini ip veya sırıkla yerden yükseltin ya da altına yerle temasını kesecek ahşap bir malzeme koyun.

Biber fideleri sık dikimi sever 30 ile 40 cm. aralıklarla dikin. Fasulye 1 metre aralıklarla her deliğe 3 adet tohum atarak dikin. 20 gün sonra sırıkları dikin. Mısır, patates 50 cm. aralıkla, ay çiçeğini, sarmalık lahanayı 1 metre aralıkla dikin. Kavun, karpuz 1 metre aralıkla dikilir. Diktiğiniz fidelerin köklerinin rahatça ilerleyebilmesi için güneş görmesi önemli.

DOMATES, KABAK, SALATALIK, PATLICAN VE BİBER TÜRLERİ SICAK HAVAYA İHTİYAÇ DUYUYOR

Biraz daha sıcak havaya ihtiyaç duyan domates, kabak, salatalık, patlıcan ve biber türlerinin Mayıs ayında dikilmesinin daha sağlıklı olacağı belirtiliyor. Domatesin yetişmesi için en az 13°C sıcaklığın gerektiği aktarılıyor.

Fidelerin fiyatı ne kadar?

Nisan ayının başından itibaren tezgahlarda gördüğümüz fidelerin fiyatı 1 ila 1.5 TL arasında değişiyor. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA

 

 

 

 

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