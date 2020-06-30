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Sebze yetiştiriciliği yapan 74 yaşındaki İzzet amca azmiyle örnek oluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 30 yıldır sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki İzzet Erdemir, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.
Sebze yetiştiriciliği yapan 74 yaşındaki İzzet amca azmiyle örnek oluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sebze yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki İzzet Erdemir,  30 yıl önce ilçeye bağlı Güldarpı Mahallesi'nde sebze yetiştiriciliğine başladı.

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Hem yetiştirdiği sebze türleriyle hem de yetiştirme yöntemleriyle ilçede örnek olan Erdemir, yaklaşık 200 dönüm tarlada marul, ıspanak, soğan, domates, salatalık, kabak, biber gibi sebze üretimi yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Erdemir, 40 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Çalışmanın yaşı yok"
İzzet Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın yaşının olmadığını söyledi.

Uzun yıllar halde toptancılık yaptığını anlatan Erdemir, "Türkiye'nin her yerinden sebze ve meyve alıp sattım. Zaman zaman nakliyede olsun ürün kalitesinde olsun sorunlar yaşanıyordu. Ben de bu sebzeler neden Çubuk'ta yetiştirilmiyor diye düşündüm ve 30 yıl önce sebze yetiştirmeye karar verdim. O zamana kadar Çubuk'ta ticari anlamda hiç sebze yetiştirilmiyordu. Daha çok buğday ve pancar yetiştirilirdi. 'Yakın çevremdekiler olmaz.' dedi ama azmettim ve o günden bugüne sebze yetiştiriyorum." diye konuştu.

Erdemir, marketlerin taleplerine göre sebze yetiştirdiğini dile getirerek, "Hale günlük mevsimine göre 5-6 kamyon sebze gönderiyorum. İlçede birçok kişi benden örnek alarak sebze yetiştirmeye başladı. İnsanlara örnek olmak ve faydalı olmak güzel bir şey." dedi.

İşini severek yaptığını belirten Erdemir, "Severek ve isteyerek yaparsan hiçbir şey zor değil. Ben öyle yaptığım için bu yaşıma kadar zorlanmadım. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Gençler bedenen çalışmak istemiyor. Ben 74 yaşındayım, hala mücadeleye devam ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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