"Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu değişmeli"

MHP Lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup kurabilmeleri için DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne milletvekili verebileceğini söylemesinin ardından, Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için yapılması gerekenler arasında Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nun da değişmesi gerektiğini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, gündeme dair açıklamalar yaptı. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Memleket Masası” çağrısını eleştirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun baskın bir seçim durumunda Gelecek Partisi ve DEVA partisine milletvekili verilebileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarındaki ilgili kısımlar şu şekilde:

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILMALIDIR"

"Türkiye sevdasından azade olmuş Zillet İttifakı'nın nasıl bir sapma ve savrulma yaşadığını görmekte ve bunun da Türk siyasetinin aleyhine bir durum olduğunu bilmektedir.

Bu itibarla Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1– Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2– Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3– TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4– Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5– Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6– Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

"MHP'NİN SEVDASI TÜRKİYE'DİR"

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdası Türklük ve Türkiye'dir.

Ekseni kaymış siyasi partilerin Türkiye'yi uçuruma çekme hazırlığına müsaade edilmeyecek; CHP-İP-HDP-FETÖ- PKK, bunlara rağbet ve refakat eden diğer güdümlü siyasi defolar Cumhur İttifakı'nın kutlu iradesini ve istiklal mücadelesini kesinlikle aşamayacaklardır."

"TRANSFER SEZONUNUN TEKRAR AÇILMASI TALİHSİZLİK"

Bahçeli, Meral Akşener'in Memleket Masası önerisine karşılık ise şunları söyledi "Bir yanda KOVİD-19 salgınıyla boğuşan Türkiye'miz, diğer yanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır. Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgâhın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir. Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye'yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır. Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir. Son günlerde ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur. İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir."