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Seçmeden al uygulaması alışveriş süresini kısaltıyor

Koronavirüs salgınına karşı semt pazarlarında başlatılan “seçmeden al” uygulaması hem alışveriş süresini kısaltıyor, hem de virüsün bulaşmasına engel oluyor. 
Seçmeden al uygulaması alışveriş süresini kısaltıyor

Ticaret Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve manavlarda elle seçme yasağı getirmesinin ardından pazarcı esnafı,  eldiven ve maske takarak müşterilere ürünleri kendi seçiyor. Keçiören’de objektiflerimize yansıyan bu kareler, birçok vatandaşın durumdan memnun olduğunu gözler önüne seriyor. Pazarcı esnafı ise bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu belirterek, “Bu yöntemle tezgahlarda yığılma olmuyor, alışveriş daha hızı yapılıyor. Böylece korona bulaşma riski azalıyor” dedi.

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ÜRÜNLERİ PAZARCI ESNAFI SEÇİYOR
Ticaret Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarlarda elle seçmeyi yasaklamasının ardından, bazı pazarcılar çareyi poşetleme yönteminde bazıları ise ürünleri kendileri seçerek müşteriye verme yönteminde buldu.

SAĞLIK AÇISINDAN UYGUN
Durumdan hem pazarcılar hem de vatandaşlar memnun kalsada bazı vatandaşlar bu yöntemden memnun kalmadı. Poşetleme ve pazarcıların ürünleri seçme yöntenminin pazarcıların işine yaradığını belirten bazı vatandaşlar, “Birçok tezgahta ürünler 3-5 kiloluk paketler halinde poşetlenmiş. Poşetleme yapmayan pazarcılar ise ürünleri kendileri seçip veriyor, müşteri ürünlere dokunamıyor. Bu yöntem sağlık açısından uygun olsa da bazı pazarcılar sağlam ürünlerin arasına çürükleri de atabiliyor. Yöntem pazarcıların işine geldi” diyor.

HER ZAMAN UYGULANMALI
Bu yöntemden memnun olan birçok vatandaş ise, “Kararı alan devlet. Bizim sağlığımız için alındı. Korona tehlikesi geçse bile bu uygulama devam etmeli. Onlarca insanın elini sürdüğü ürünü bir başkası alıyor, evine kadar götürüyor. Bu sadece korona varken tehlikeli değil, normal zamanlarda da tehlikeli. Alınan kararı destekliyoruz” dedi.

YIĞILMA OLMUYOR, RİSK AZALIYOR
Pazarcılar ise durumdan memnun olduklarını belirterek, “Birçok vatandaş durumdan memnun. Bizde durumdan memnunuz. Bu yöntemle hem koronaya karşı riski azaltıyoruz, hem de alışveriş daha hızlı oluyor. Önceden müşteri iki kilo domates için 15 dakika tezgahı meşgul ederdi. Şimdi ise biz verdiğimiz için 30 saniye sürmüyor. Elle seçemedikleri için tepki gösterenlerde oluyor ama ne yapalım her şey sağlık için” ifadelerini kullandı.
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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