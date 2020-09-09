  • BIST 1.094
  • Altın 464,617
  • Dolar 7,4731
  • Euro 8,7985
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Sedef hemşirenin gözyaşları: Evladıma sıralamıyorum

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için insan üstü çaba sergiliyor.
Sedef hemşirenin gözyaşları: Evladıma sıralamıyorum

Türkiye’de yeniden artan koronavirüs vakalarının ardından birçok ilde birinci dalganın ikinci piki yaşandı. Önlemlere uyulması konusunda yurt genelinde denetimler sıklaştırılırken, bu sürecin en çok mesai yapan ve en çok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanları oluyor. Salgının ülkemizde giderek yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakârca görev yapıyor.

AİLELERİNDEN UZAK DURUYORLAR

Covid-19 tanısı konulan ve şüphesi olan hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları, hastalığın kendilerine bulaşmasını önlemek için tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlik ile koruyucu tedbirlerini alıyor. Özellikle hastayla temas edeceği zamanlarda 2-3 kat maske ve eldiven kullanımına özen gösteriyor. Bu süreçte olası bulaşma riskine karşı kendilerini de izole etmek durumunda kalan sağlık çalışanları, aynı evde yaşamak zorunda kaldıkları, çocukları, eşleri, anne, baba ve kardeşlerine bu hastalığı bulaştırmamak için onlardan kendini uzak tutuyor.

AĞLAYARAK UYARDI

Ailelerine duydukları özlemle görevlerini yürüten sağlık çalışanları, salgını en az kayıpla atlatabilmek için vatandaşlara "hijyen kurallarına uyun" çağrısını bir kez daha yeniledi. Görevli olduğu hastanenin mart ayından itibaren pandemi hastalarına hizmet vermeye başladığını söyleyen 6 yıllık hemşire Sedef Kılıç, uzun bir süredir evladına sarılıp, öpemediğini söyledi. 3 yaşındaki kızı İkra ile verilen molalarda cep telefonu ile görüntülü konuşan hemşire, evladı ile hasret gideriyor. Kendisi görevde iken çocuğuna eşi veya annesinin baktığını ifade eden Kılıç gözyaşları içinde şunları söyledi:

'EL ELE VERİRSEK BU HASTALIĞI YENEBİLİRİZ'

"İnsanlar evlerine gidip sevdiklerine sarılıyor bizler ise uzaktan hasret gidermeye çalışıyoruz. Eve gittiğimizde de onlardan uzak duruyoruz. Evladıma sarılıp, öpmek istiyorum ama yapamıyorum. Uyutacağımız zaman bile başımızı çeviriyoruz ki nefesimiz ona değmesin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes mümkün olduğunca maske taksın. Kimse kimseye güvenmesin en yakınınız bile hasta çıkabilir. Bu nedenle mutlaka maske takıp, sosyal mesafeyi koruyup ve hijyene dikkat edelim. Eve gittiğimde bu hastalığı eşime, çocuğuma, anneme bulaştıracağım diye çok korkuyorum. El ele verirsek bu hastalığı yenebiliriz. Lütfen hem kendiniz hem de size yakın olan kişilerin sağlığını düşünüyorsanız kuraları uygulayın."

'TERİMİZ ÜZERİMİZDE KURUYOR'

Covid-19 tanısı konulan hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları, hastalığın kendilerine bulaşmasını önlemek için tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlikle koruyucu tedbirlerini alıyor. Özellikle hastayla temas edeceği zamanlarda 2-3 kat maske ve eldiven kullanımına özen gösterdiklerini vurgulayan Sedef Kılıç, "Kıyafetimizin üzerine giyindiğimiz tulum en az yarım saat üzerimizde kalıyor. Tulumu çıkardığımız zaman formalarımız su gibi oluyor. Terimiz üzerimizde kuruyor. Hastanın durumuna göre bazen saatlerce üzerimizde kalıyor. Kendimizi korumalıyız çünkü birçok sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı ve yaşamını yitirdi" diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık çalışanlarına ek ödeme! Bakan Koca'dan önemli açıklama06 Eylül 2020 Pazar 13:30
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Eylül 2020 Pazar 10:17
  • İnsan organında mikroplastik tespit edildi; tuz tüketimine dikkat05 Eylül 2020 Cumartesi 10:55
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar05 Eylül 2020 Cumartesi 09:20
  • DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz04 Eylül 2020 Cuma 13:05
  • Gazi Üniversitesi Hastanesi : Yoğun bakım yüzde 100 dolu04 Eylül 2020 Cuma 12:18
  • Marmaray'a, metroya binen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, gözlemlerini DHA'ya anlattı04 Eylül 2020 Cuma 10:59
  • Bakan Koca ''İstanbul'u geçti'' demişti! Ankara'da koronavirüs nasıl bu kadar çok yayıldı?04 Eylül 2020 Cuma 10:26
  • Lyme hastalığı tedavi sonrası sendroma dönüşebilir03 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Türkiye'de en itibarlı meslek doktorluk02 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti