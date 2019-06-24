Sedefe deva

Eczacı Reyhan Aliusta, geliştirdiği yüzde 100 yerli besin takviyesi bir ürün ile cilt rahatsızlığı yaşayan sedef hastalarının umudu oldu. Aliusta, ürünün birçok hastalığa iyi geldiğini de belirtti.

Ankaralı Eczacı Reyhan Aliusta, halk arasında ‘sedef’ olarak bilinen deri üzerinde pembe-kırmızı, parlak ve kuru kepekler gözlenen deri hastalığı için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Kısa sürede sedef hastalarının umudu haline gelen ‘Devitale Splus’ isimli besin takviyesini geliştiren Aliusta, ürünün birçok hastalığa da iyi geldiğini anlattı.

YÜZDE YÜZ YERLİ BİR ÜRÜN

“Bu besin takviyesi otoimmün rahatsızlıklar dediğimiz birçok rahatsızlıkta etkili” diyen Aliusta, “Sedefin yanında egzama, hashimoto, vitiligo, ankilozan spondilit, otizm, Behçet, gut gibi birçok hastalığın tedavisinde de önemli bir rol oynuyor” dedi. Son 10 yıldır ilaç geliştirme veya besin takviyesi geliştirme üzerine yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalışmaları olduğunu kaydeden Aliusta, ''Devitale Splus, kortizon içermeyen ve sağlıklı insanların da kullanabileceği bir ürün. 6-7 yıl çalışma sonucu üretilen bir ürün. Yüzde yüz erli bir ürün, ağır metal içermiyor'' diye konuştu.

TEDAVİ İLE BAĞIRSAKLARIN İLİŞKİSİ VAR

Eczacı Aliusta, başta cilt hastalığı olmak üzere birçok hastalığı tedavi etmenin yolu bağırsakları iyileştirmekten geçtiğini belirterek, “Cilt hastalıklarının bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu keşfettik. Bağışıklık sistemi organımız bizim bağırsaklarımızdır. Bütün vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hücrelerimizin minimum yüzde 70’i bağırsaklarda bulunuyor. Bir kişinin hastalıkla savaşabilmesi için gerekli olan askerlerin yüzde 70’i bağırsağımızdadır, diğerleri ise vücuda dağılmıştır. Kişinin bağırsağı hasta ise kişi hastadır. Bunu Hipokrat da söylemiştir” ifadelerini kullandı.

Aktif C vit, L Karnitin, Akasya Gamı…

Ürünün içeriği hakkında bilgi veren Eczacı Reyhan Aliusta, “İçerisinde Aktif C vit, L Karnitin, Akasya Gamı var. Bu etken maddeler özel olarak formüle edildi. İnsanlar tarafından sindirilemez ve bağırsaklara kadar ulaşır. Burada faydalı bakteriler tarafından parçalanır. Faydalı bakteriler bu maddeyi yiyerek büyür, daha kuvvetli hale gelir, kalan parçalarda bağırsak duvarını kaplar ve koruma altına alır” şeklinde konuştu. Aliusta, bu ürün ile hastalığa karşı kısa sürede olumlu etki görüldüğünü belirtti.

BAĞIRSAKLAR KONTROL ALTINA ALINIYOR

Eczacı Aliusta, “Otoimmün hastalıklar aşırı geçirgen bağırsaktan kaynaklanıyor. Ürün; bağırsak florasını düzenleyerek etki ediyor. ‘Devitale Splus’ geçirgen bağırsağı, oradaki faydalı bakterilere prebiyotik etki yaparak besleyerek zırh şeklinde veya kalkan şeklinde örerek kontrol altına alıyor. Bakterilerden hiç korkmamamız lazım. Bu faydalı bakteriler bizim yaşamımız için gerekli. Bağırsaklarımız çok önemli. Bağırsaklarımıza çok iyi bakmamız lazım. Zararlı bakterilerin gönderilip faydalıların beslenilmesi lazım. Faydalı bakterilerin daha savaşçı, daha kenetlenen bir yapıda olması lazım” sözlerini aktardı.

YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Sedef hastalarının umudu olan besin takviyesinin yurtiçi ve yurtdışında satıldığını kaydeden Aliusta, “İsviçre ve Rusya’da bu besin takviyesi ruhsatlı satılıyor. Almanya ve Belçika ile de sözleşme imzalanmak üzere” ifadelerini kullandı.

3 BİN HASTAYA UMUT OLDU

Aliusta, “Türkiye’de 3 bine yakın hastam var, bunların hepsinin verisi elimde. Birçok hastayı kendim takip ediyorum. Çok olumlu dönüşler alıyoruz, hastalarımızı takip de ediyoruz. Bu besin takviyesi 1 yıl bir aydır ruhsatlı satışta. Eczanelerde bulunabiliyor” dedi.

KISA SÜREDE HASTAYI TOPLUYOR

Aliusta ürünün süspansiyon şeklinde olduğunu ve sabah akşam aç karnına ağızdan alınarak kullanıldığını belirterek, “Bir ürün yetişkin insanlarda 15 gün gidiyor, 3 ayda iki kutu kullanıyorlar. Sonra 90 gün, 100 günde hastayı toparlıyoruz. Bunu sağlıklı insanlar da kullanıyor. Çok fazla efor sarf eden işlerde çalışanlar da tercih ediyor” sözlerini kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

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