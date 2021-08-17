  • BIST 1.454,430
  • Altın 485,58
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,8850
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Şef Mehmet Yalçınkaya İGÜ’ye konuk oldu

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne konuk oldu.
Şef Mehmet Yalçınkaya İGÜ’ye konuk oldu

‘Bir akademisyenin verdiği dersi şef veremez’ diyen Yalçınkaya, “Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel işler yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü Şey Mehmet Yalçınkaya, Gastronomi Söyleşileri etkinliği kapsamında, İGÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Çöp’ün konuğu oldu.  Şef Yalçınkaya, kurduğu Gastro Arena’nın 2 yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi ile çalıştığı belirtti. Yalçınkaya, “Birçok üniversiteden talep aldık ama İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri ile çalışıyoruz. Gastronomi eğitimi zordur. Gastro Arena’daki dersleri İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile yapıyor, birlikte hazırladığımız eğitim programını uyguluyoruz” dedi.

“BİR AKADEMİSYENİN VERDİĞİ DERSİ ŞEF VEREMEZ”

Türkiye’nin bir turizm ülkesi olduğunu söyleyen Şef Yalçınkaya, “Turizm ülkesi olduğumuzdan da gastronomi çok değerli. Gastronomiye ilginin artmasında üniversitelerin ve bizlerin yaptığın işlerin de payı var. Bir akademisyenin verdiği dersi şef veremez. Biz eğitmen değiliz. Biz şefiz. Biz üretir ve satarız. Gastronomide akademisyenlerden eğitim almak lazım. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve ekibi güzel işler yapıyor” diye konuştu.

Dünyada gastronomi trendlerinin değiştiğini ifade eden Şef Yalçınkaya, “İnsanların taleplerine göre değişiyor. Pişirme teknikleri değişiyor. Açık ateşe, doğala, vegana ve yerele dönülüyor. Gelecekte dünya bu 4 kulvar üzerine yoğunlaşacak” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteden iki meslekle mezun olmak mümkün13 Ağustos 2021 Cuma 11:48
  • Ödüllü şef Akkor, Altınbaş Üniversitesi Gastronomi bölümünde12 Ağustos 2021 Perşembe 13:51
  • “Yeni baraj düzenlemesi ikinci bir şans olacak”12 Ağustos 2021 Perşembe 12:37
  • Öncelikli hedefimiz gençlerimizi bilime teşvik etmek12 Ağustos 2021 Perşembe 10:56
  • Uzman tavsiyesi; zamanı doğru yönetmek verimli çalışmayı sağlar11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:13
  • 5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:41
  • Üniversite tercih ve kayıt dönemindeki şikayetler araştırıldı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39
  • 2020 YKS ek yerleştirmelerinde 53 bin 163 boş kontenjan kaldı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:35
  • YKS barajı düşürüldü: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi11 Ağustos 2021 Çarşamba 08:29
  • YÖK'ten baraj puanı ile ilgili açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu10 Ağustos 2021 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti