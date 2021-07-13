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Seferihisar'da köylülerden JES için ağaç kesimi tepkisi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinin kırsal Orhanlı Mahallesi'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için enerji sektöründe faaliyet gösteren özel bir firma iddiaya göre 21 ağaç kesti. Kesilmeyen 4 zeytin ağacı ise kurudu.
Seferihisar'da köylülerden JES için ağaç kesimi tepkisi

Seferihisar'ın kırsal Orhanlı Mahallesi'nde bir firma tarafından yapılmak istenen JES projesine karşı köy halkı bir araya gelerek, tepki gösterdi. JES alanı için 21 ağacın kesildiğini belirterek protesto eden köylüler, şirket yetkililerine çağrıda bulundu. Düzenledikleri basın açıklamasına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve çok sayıda çevre platformlarından temsilciler katıldı. 'Zeytin katliamına izin vermeyeceğiz' yazılı pankart taşıyan topluluk, sıklıkla "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" ve "Zeytinime dokunan eller kırılsın" sloganları attı.

'KÖYLÜLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR, BİZE YALAN SÖYLÜYORLAR'

Köylülerden Salise Kaya (49), "Bu topraklar bizim atalarımızdan kaldı. Bize nasıl atalarımızdan kaldıysa biz de çocuklarımıza bu ağaçları bırakmak istiyoruz. Jeotermal, köyümüzde istemiyoruz. Köyümüzden gitsinler. Doğamızın, ağaçlarımızın, suyumuzun çocuklarımıza kalmasını istiyoruz. Köylüleri kandırmaya çalışıyorlar, bize yalan söylüyorlar. Biz inanmıyoruz, zeytin katliamına izin vermeyeceğiz" dedi. Köy halkından Nurgül Ener ise, "Bu ağaçlara nasıl kıydılar, hiç mi içleri sızlamadı? Biz zeytinyağı olmadan tenceremizi kaynatamayız. Kaç yıllık ağaçları kestiler. Bu ağaçlardaki zeytinleri ağustos ayında toplayıp, kırma zeytin yapacaktık. Çok üzgünüz ama sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Köylünün her zaman yanındayım. Bugün de onlarla birlikteyim. JES projesine asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

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