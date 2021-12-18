  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı.
Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yolculardan Tuğçe Arslan da Kars gezisinin ardından trenle Ankara'ya döndüklerini ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağımız için heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

İstanbul'dan Kars'a gelen Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu'yu gezmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Kars'tan başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gideceğiz. Uzun süredir bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu18 Aralık 2021 Cumartesi 10:09
  • Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem18 Aralık 2021 Cumartesi 10:07
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Aralık 2021 Cumartesi 10:06
  • TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü18 Aralık 2021 Cumartesi 09:50
  • Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün başlıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak18 Aralık 2021 Cumartesi 09:49
  • BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi18 Aralık 2021 Cumartesi 09:48
  • Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi17 Aralık 2021 Cuma 16:45
  • Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı17 Aralık 2021 Cuma 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti