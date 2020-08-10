Şeffaf panel dönemi başladı

ABB, koronavirüse karşı hem taksici esnafını hem de vatandaşların sağlığını önceleyen, “Başkent taksilerinde şeffaf panel” uygulamasını hayata geçirdi. Paneller araçlara ücretsiz takılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ( ABB ) devam eden pandemi süreci nedeniyle hem taksici esnafının hem de vatandaşların sağlığını önceleyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başkentte hijyen önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi dün Başkanlık makamı önünde taksilere “şeffaf panel” uygulamasını başlatarak, uygulamayı basın mensuplarına tanıttı.

ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, “Vatandaşlarımızın sağlığı için şeffaf panel uygulamasını başlatıyoruz. Arzu eden taksici esnafımıza uygulama ücretsiz bir şekilde yapılacaktır. Tüm taksici esnafımıza konu hakkında bilgilendirme mesajları gönderdik. Mesajlardaki kodlarla birlikte dileyen başvuru yapıp, uygulamayı taksisinde hayata geçirebilir.”

500’E YAKIN BAŞVURU VAR

“Avrupa’nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye’de ABB olarak ilk biz başlatıyoruz. Şu ana kadar 500’e yakın başvuru var. Randevu sistemiyle çalışacağız. Şeffaf panelde Beltama Sigorta, Başkent Mobil ve görme engelli vatandaşlarımızın okuyabileceği şekilde taksi plakaları yer almaktadır. Ayrıca panel bulunan araçların camlarına ‘bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır’ yazılı çıkartmalar yapıştırılacaktır” dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Batıkent Botanik Taksi Durağı’nda çalışan 30 yıllık taksici esnafı Remzi Erdem ise yaklaşık bir hafta önce şeffaf paneli taktırdığını belirterek şunları söyledi, “Sosyal medyadan mesaj attık ve Büyükşehir Belediyesi bizleri çağırarak ücretsiz bir şekilde panel takımı yaptı. Şeffaf panel sayesinde müşterilerimiz kendilerini daha güvende ve huzurlu hissediyorlar. Müşterilerimiz memnun. Olumlu tepkiler aldık.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA