Büyükşehir Belediyesi, salgın süreci nedeniyle hem taksici esnafının hem de vatandaşların sağlığını önceleyen “şeffaf panel” uygulamasını bugün hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirleri kapsamında kent içinde yolcu taşıyan taksilere ücretsiz olarak şeffaf kabin projesini bugün hayata geçirecek.

Kabinle hem sürücülerin hem de vatandaşların koronavirüsten korunması amaçlayan “şeffaf panel” uygulaması Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde sabah 10.30’da tanıtılacak.

MONTAJLAR BAŞLIYOR

Ankara’da yolcu taşıyan taksilere şeffaf bölmelerin montajı bugünden itibaren yapılmaya başlanacak. Kabinlerin montajı belirlenen farklı noktalarda gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bayramdan sonra söz konusu uygulamayı hayata geçireceklerinin müjdesinin vererek şunları söylemişti: “Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz. Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-