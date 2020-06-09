  • BIST 109.637
  • Altın 369,613
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Şeffaflaşan insan hücreleri üretildi

Bilim insanları, komut üzeri şeffaf hale gelebilen insan hücreleri üretti. Biyologlar ileride istek üzeri tamamen şeffaf hale getirebilecek ve eski hallerine döndürebilecek hücreler üretmeyi umuyor.
Şeffaflaşan insan hücreleri üretildi

Nature Communications dergisinde yayımlanan makaleye göre Kaliforniya Üniversitesi’nden Alon Gorodetsky’nin öncülüğündeki bir grup bilimci, denizlerdeki tehlikeli hayvanlardan korunmak için bir süreliğine şeffaflaşabilen Doryteuthis opalescens türünden dişi kalamarlardan etkilendi ve bu özelliği insan hücresinde denemeye karar verdi.

Hücrelerin şeffaflığını kontrol etme sisteminin araştırmacılar için harika bir araç olabileceğini düşünen uzmanlar, çalışmanın üzerine yoğunlaştı.

Doryteuthis opalescens türünün temsilcilerinde ‘leucophores’ diye adlandırılan özel renk kontrol hücreleri yer alıyor, bu hücrelerde ise ‘reflektinler’ olarak bilinen proteinleri içeren lökozom organelleri bulunuyor. Söz konusu organeller kimyasal uyarıcıların etkisiyle optik özelliklerini değiştiriyor.

Araştırmacılar, genetik olarak modifiye edilmiş insan böbrek hücreleri oluşturarak DNA'larına reflektin sentezinden sorumlu genleri dahil etti.

Çalışmayı değerlendiren grubun başındaki Gorodetsky, “Hücrelerin sadece reflektin ekspresyonuyla kalmayıp proteini küresel nano yapıların içine sardığını ve onları hücrenin gövdesine dağıttığını saptayınca şaşırdık. Kantitatif faz mikroskopisi sayesinde, protein yapılarının hücrelerin içindeki sitoplazmaya kıyasla farklı optik özelliklere sahip olduğunu belirleyebildik. Diğer bir deyişle, bu yapılar optik açıdan kafadan bacaklıların lökoforlarında olduğu gibi davrandılar” açıklamasında bulundu.

UYARICI OLARAK SOFRA TUZU KULLANILDI 

Hücrenin rengini ve şeffaflığını etkileyen proteinleri sentezlemesinin yetersiz olduğunu bilen araştırmacılar, söz konusu proteinlerin optik özelliklerini kontrol etmek için uyarıcı olarak sıradan sofra tuzu (NaCl) kullandı.

Yapılan deneyler, tuz konsantrasyonunun reflektinlerin ve dolayısıyla hücrelerin şeffaflığını etkilediğini, şeffaflığı arttırmak için sitoplazmadaki tuzun konsantrasyonunun düşürülmesi gerektiğini ortaya koydu. Hücreyi eski haline getirmek için de tuz konsantrasyonunun arttırılması gerekiyordu.

Araştırmacıların ürettiği hücreler kafadan bacaklılardaki hücrelere nazaran şeffaflığını değiştirme açısından şimdilik geri kalıyor, fakat uzmanlar, ileride bu özelliklerini daha verimli hale getirmeyi umuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı09 Haziran 2020 Salı 07:28
  • Rize Güneysu emniyet amirliği, emniyet müdürlüğü oldu09 Haziran 2020 Salı 07:27
  • Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:57
  • Erbaş: Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz08 Haziran 2020 Pazartesi 23:51
  • Adalet Bakanı Gül: Seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum08 Haziran 2020 Pazartesi 23:50
  • İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:46
  • DSÖ’den ırkçılık karşıtı protestolara destek08 Haziran 2020 Pazartesi 23:38
  • Çin'i sağanak yağış vurdu!08 Haziran 2020 Pazartesi 23:22
  • "Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez"08 Haziran 2020 Pazartesi 23:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti