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Seher'in öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı 

Mersin'de, Seher Özkurt'un (33) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 4 şüpheliden biri olan B.Ş. (30), polisin düzenlediği operasyonla Bursa'da saklandığı apartta yakalanarak, gözaltına alındı.
Seher'in öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı 

Olay, geçen cuma günü Mersin’in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Soydaş Sitesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 4 kişi, araçla siteye geldi. Şüphelilerden elinde tabanca olan bir kişi, apartmana girerek, 9’uncu kata çıktı. Burada elinde silah bulunan şüpheliyi gören Seher Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşledi. Şüpheli, kadını vurduktan sonra siteye birlikte geldiği arkadaşlarının yanına giderek, aynı araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seher Özkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ BURSA’DA YAKALANDI

Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden B.Ş.’nin Bursa’nın Osmangazi ilçesine geldiğini belirledi. Mersin polisi, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek, şüphelinin bilgilerini verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden B.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından B.Ş.’nin kaldığı apartı tespit eden ekipler, düzenledikleri baskında B.Ş.’yi gözaltına aldı. B.Ş., Bursa’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mersin’e gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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