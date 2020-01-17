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Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Hepsi öldürüldü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 2 yıl önce 1 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin, Tunceli'de etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Hepsi öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, 8 Haziran 2018'de Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığından çöp dökmeye giden askerlere bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda piyade er Şevki Eren Yatkın'ın şehit olduğu, 3 personelin yaralandığı anımsatıldı.

Olay yerinde bulunan boş kovanların incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, "Boş kovanların, 11 Ağustos 2018'de Tunceli'nin Pülümür ilçesi Barav Deresi Zime Komu bölgesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait, ele geçirilen kalaşnikof marka silahtan atıldıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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