  • BIST 99.662
  • Altın 254,780
  • Dolar 5,6022
  • Euro 6,3214
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Şehidimizin katili yakalandı

Adana'da 3 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesiyle ilgili 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlülerden biri daha özel ekip tarafından yakalandı.
Şehidimizin katili yakalandı

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 4 ay önce görülen duruşmada 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari Osman Işıklı'nın (31) yakalanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu  tespit etti. Bölgeyi çembere alan ekip, düzenlediği operasyonla Işıklı'yı sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Işıklı, daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Işıklı'nın olay günü pompalı tüfekle yakalandığı, bölgede bulunan boş tüfek kartuşunun kriminal incelemede aynı silahtan ateşlendiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Mart 2019'da görülen 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verilmişti.

Mahkeme, ayrıca haklarında hüküm verilen ve karar duruşmasına katılmayan sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, tutuklu sanıkların da mevcut halinin devamına karar vermişti.

Firari sanıklardan Faruk Dursun, iki ay önce özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine gönderilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı04 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi 4 Temmuz 201904 Temmuz 2019 Perşembe 09:34
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 30 kişiden 12'si yakalandı04 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
  • BM: Libya'da yaşanan savaş suçu olabilir: 40 kişi ölmüştü04 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
  • Rusya erikleri iade etti04 Temmuz 2019 Perşembe 08:20
  • Erbaş'ın mutlu günü04 Temmuz 2019 Perşembe 08:18
  • Trump tehdit etti!04 Temmuz 2019 Perşembe 08:13
  • Erdoğan'dan 'F-35’ yorumu: Verilmemesi gasp olur04 Temmuz 2019 Perşembe 08:09
  • Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü04 Temmuz 2019 Perşembe 08:06
  • Yanardağ aktif hale geçti03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti