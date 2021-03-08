Şehidin ismi Mamak'taki okulda yaşatılacak

Siirt’te 2007 yılında yola döşenen mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Er Kadir Yalçın’ın ismi Mamak Küçük Kayaş’taki 64 derslikli bir ortaokulda yaşatılacak.

Siirt Şirvan’da 2007 yılında yola döşenen mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Er Kadir Yalçın’ın ismi Mamak Küçük Kayaş’taki 64 derslikli bir ortaokula verildi. Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nun tabelası okulun girişine asıldı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Önümüzdeki günlerde eğitim-öğretime açılması beklenen okula Mamak doğumlu, aslen Çankaya Evciler Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin isminin verilmesi ailesi ve sevenleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Şehit Kadir Yalçın’ın ailesi ve hemşerileri, bu konuda desteği olan herkese teşekkür etti.

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Gazetemize konuşan Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş, “Şehidimizin isminin mahallemizde yaşatılması bizim için bir gurur verici. 64 derslikli okul yakında eğitim-öğretime açılacak. Okul bölgenin en büyük ve en modern okullarından birisi olacak” dedi.

DÖNEMİN GENELKURMAY BAŞKANI TÖRENDE GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Mamak Küçük Kayaş Mahallesi’ndeki okulda adı yaşatılacak Kadir Yalçın, Siirt Şirvan’da 2007 yılında yola döşenen mayın patlaması sonucu üç askerle birlikte şehit düşmüştü. Şehidin naaşı Kocatepe Cami’nde düzenlenen tören sonrası Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedilmişti. Cenaze törenine katılan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, şehit Kadir Yalçın’ın dedesi Hasan Akkoç ile görüşmesi sırasında duygulanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-