  • BIST 1.346,840
  • Altın 501,10
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,1400
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Şehir ailelerine ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümü dolayısıyla, Akıncı Üssü önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların aileleri ile gazileri ziyaret etti. 
Şehir ailelerine ziyaret

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden şehit aileleri teröristeler lanet okudu. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hâl hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Başkan Oğuz ayrıca, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Burada gazilerle bir araya gelen Oğuz, Türk Milleti’nin kendilerine minnettar olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Haydar Ünal ve gaziler de, ziyareti ve desteklerinden dolayı Oğuz’a teşekkür etti. Oğuz, şehit aileleri ve gazileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 13-14-15 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

baskan-oguz-sehit-aileleri-ve-gazileri-ziyaret-etti-(17).jpeg

Teröristlere lanet okudular

Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade etti. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin” şeklinde konuştu.

baskan-oguz-sehit-aileleri-ve-gazileri-ziyaret-etti-(7).jpeg

“Aileleri bizim de ailemizdir”

Başkan Oğuz da, şehit ailelerinin tüm Türk Milleti’nin ailesi olduğunu belirterek, “Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.  

baskan-oguz-sehit-aileleri-ve-gazileri-ziyaret-etti-(23).jpeg

Kahramankazan’da ne olmuştu 

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından Üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Zirvesi’ne hazırlanıyor 14 Temmuz 2021 Çarşamba 01:15
  • Haftanın 7 günü gezi14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:45
  • Altındağ’da e-imar dönemi14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:30
  • Tercih desteği14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:15
  • Muhtarlık yenileniyor13 Temmuz 2021 Salı 02:30
  • Tercihlerde öğrencilere destek13 Temmuz 2021 Salı 02:15
  • Kahramankazan’a yeni gençlik merkezi13 Temmuz 2021 Salı 02:00
  • Hedef 31 bin ton asfalt dökümü13 Temmuz 2021 Salı 01:45
  • Toptancı ve balık hali yenileniyor13 Temmuz 2021 Salı 01:30
  • Yarısı tamamlandı13 Temmuz 2021 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti