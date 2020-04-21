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Şehir hastaneleri listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan tarihinde İnşaatlarına devam eden 8 şehir hastanelerinin büyük bir bölümünü bu yılsonuna kadar hizmete açacaklarını söyledi. Bizde sizler için inşası devam eden 8 şehir hastanelsini sizler için derledik.
Şehir hastaneleri listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Nisan tarihinde Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni’nde, inşaatlarına devam eden 8 şehir hastanelerinin büyük bir bölümünü bu yılsonuna kadar hizmete açacaklarını söyledi. Peki, inşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Hangi şehir hastaneleri açıldı? Hangi illerde şehir hastanesi var? Hangi şehirlerde şehir hastanesi var? Konya Karatay Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?Ankara Etlik Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yılsonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz. Ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracıyla en modern ambulans filolarından birine sahibiz. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır.”

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Hangi şehirlerde şehir hastanesi var?

 

 1            Mersin Şehir Hastanesi                     Şubat 2017 yılında açıldı                              

 2            Isparta Şehir Hastanesi                     Mart 2017 yılında açıldı                              

 3            Yozgat Şehir Hastanesi                     Nisan 2017 yılında açıldı

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 4            Kayseri Şehir Hastanesi                    Mayıs 2018 yılında açıldı

 5            Elazığ Şehir Hastanesi                       Ağustos 2018 yılında açıldı

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Hangi şehirlerde şehir hastanesi var?

 6            Eskişehir Şehir Hastanesi                 Ekim 2018 yılında açıldı

 7            Manisa Şehir Hastanesi                     Ekim 2018 yılında açıldı

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 8            Ankara Bilkent Şehir Hastanesi        Şubat 2019 yılında açıldı

 9            Bursa Şehir Hastanesi                       Temmuz 2019 yılında açıldı

10           Adana Şehir Hastanesi                      Eylül 2019 yılında açıldı      

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Hangi şehirlerde şehir hastanesi var?

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11           İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi         20 Nisan 2020’de ilk etabı hizmete girdi

YAPIMI DEVAM EDEN ŞEHİR HASTANELERİ

2020'de açılacak şehir hastaneleri, 2021'de açılacak şehir hastaneleri Şehir hastaneleri listesi

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Konya Karatay Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

12           Konya Karatay Şehir Hastanesi                             2020’de hizmete girmesi planlanıyor

13           Tekirdağ Şehir Hastanesi                                       2020’de hizmete girmesi planlanıyor

14           Kütahya Şehir Hastanesi                                       2020’de hizmete girmesi planlanıyor

15           Kocaeli Şehir Hastanesi                                        2020’de hizmete girmesi planlanıyor

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? Ankara Etlik Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

16           Ankara Etlik Şehir Hastanesi                                2021’de hizmete girmesi planlanıyor

17           Gaziantep Şehir Hastanesi                                    2021’de hizmete girmesi planlanıyor

İnşası devam eden 8 şehir hastaneleri hangileri? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman açılacak?

18           İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi                             2021’de hizmete girmesi planlanıyor

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